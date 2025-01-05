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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر أقل جرام ذهب اليوم 5-1-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
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ثبت أدني سعر جرام ذهب وهو من عيار 14 الأقل فئة نحو 2486 جنيها للبيع و 2503 جنيها للشراء، في أول تعاملات  اليوم الأحد 5-1-2025.

واستقر سعر الذهب في مصر، مع بدء تعاملات داخل محلات الصاغة ودون تغيير يذكر على مختلف الأعيرة الذهبية.

ومع اغلاق تعاملات أمس السبت؛ هوى سعر المعدن الأصفر في محلات الصاغة ما بين 5 حتى 8 جنيهات في الجرام الواحد.

عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3730 جنيها للبيع و 3755 جنيها للشراء

عيار 24

وأظهر سعر عيار 24  الأكثر قيمة، استقرارا مسجلا حوالي 4262 جنيها للبيع و4291 جنيها للشراء

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط من بين الأعيرة الذهبية المختلفة حوالي 3197 جنيها للبيع و 3218 جنيها للشراء

الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.84 ألف جنيه للبيع و 30.04 ألف جنيه للشراء.

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2639 دولار للبيع و 2640 دولار للشراء.

توقعات أسعار الذهب

ونوه جولد بيلون بأن سعر الذهب العالمي ارتفع خلال تداولات الأسبوع الماضي، ولكن تبقى أحجام التداول منخفضة بسبب موسم عطلات نهاية العام

 ويبقى الترقب هو السائد على أداء الذهب لما سيحدث بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.

واستطاع سعر الذهب في مصر الارتفاع بشكل طفيف خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من تعافي سعر الذهب العالمي وذلك بعد أسبوعين من التراجع ولكن تميز آخر أسبوعين من التداول بالتذبذب في نطاق محدد بدون اتخاذ السعر لاتجاه واضح وذلك نتيجة الاستقرار الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى جانب تراجع الطلب المحلي على الذهب.

وبالرغم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2665 دولار للأونصة، إلا أنه عاد واغلق عند المستوى 2639 دولار للأونصة بسبب ضعف زخم الصعود، ولكن بشكل عام استطاع اغلاق تداولات الأسبوع فوق المتوسط المتحرك 50 يوم وهو ما يزيد من فرص الصعود.

اخبار مصر مال واعمال سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 14 اليوم

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