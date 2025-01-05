محاكمة المتهمين فى قضية فساد التموين الأربعاء

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، الأربعاء المقبل، 8 يناير 2025، محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين إذ استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين جنيه من فروق أسعار حصة الزيت والسكر، ومن المقرر لهذه الجلسة سماع الشهود.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حصلوا على مبالغ مالية وصلت قيمتها 10 ملايين جنيه، مقابل فروق أسعار حصة الزيت والسكر الخاصين بالمواد التموينية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين سكر وزيت تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.