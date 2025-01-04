رضا فرحات: النظام الحزبي في مصر شهد مراحل متنوعة من التعددية إلى الحزب الواحد بعد 1952

أكد رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن النظام الحزبي في مصر مر بعدة مراحل تطورية، بدءًا من التعددية الحزبية والفئوية وصولًا إلى مرحلة الحزب الواحد بعد ثورة 1952.

وأشار فرحات إلى أن هذه الفترات شهدت تأثيرًا قويًا من جماعات مثل جماعة الإخوان الإرهابية على الأحزاب، مع التركيز على دور حزب الاتحاد الاشتراكي في تثقيف وتوعية المواطنين سياسيًا من خلال قدرته على التنظيم والحشد في تلك الحقبة.

وأضاف فرحات، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أنه بمجرد تأسيس أي حزب وفقًا للنظام المؤسسي والقانوني، يصبح حزبًا شرعيًا يسعى للوصول إلى السلطة والتنافس عليها.

كما أوضح الفرق بين الحزب الداعم للدولة والحزب الموالي للحكومة، مشيرًا إلى أن في النظم الديمقراطية المتطورة، من المفترض أن يشكل حزب الأغلبية الحكومة.