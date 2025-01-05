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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

ما الذي يحدث مع Meta Quest؟.. مشكلة برمجية تؤثر على سماعات VR الشهيرة

Meta Quest
Meta Quest
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أصدرت شركة Meta بيانًا بشأن مشكلة برمجية خطيرة تؤثر على سماعات الواقع الافتراضي Quest 3 وQuest 3S وQuest 2.

ما هي المشكلة؟

تسببت مشكلة برمجية في توقف بعض السماعات عن الإقلاع بشكل صحيح، مما جعلها غير قابلة للاستخدام عمليًا. 

وعلى منتديات Meta Quest، اشتكى العديد من المستخدمين من أن أجهزتهم أصبحت "معطلة" تمامًا بعد محاولة التحديث.

في بيان رسمي، صرحت الشركة:"اكتشفنا مشكلة في تحديث برمجي تسببت في أن تصبح بعض سماعات Quest 2/3/3S غير مستجيبة وغير قادرة على التشغيل بشكل صحيح. 

واضاف البيان "نحن نعمل بنشاط لحل المشكلة لجميع المستخدمين، ولكن في معظم الحالات، يمكنك الآن استخدام جهازك بشكل طبيعي، إذا كنت تملك جهازًا لا يزال غير مستجيب، نحن هنا لتقديم المساعدة".

أين تكمن المشكلة؟

تحدث المشكلة أثناء عملية التحديث البرمجي، حيث تجعل السماعة غير قادرة على التفاعل أو الوصول إلى نقطة يمكن عندها بدء عملية إصلاح أو تحديث جديدة.

ما الذي ينصح به المستخدمون؟

تشير بعض المشاركات في منتديات Meta Quest إلى أن المشكلة تظهر بشكل أكبر إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، ثم تمت محاولة تشغيله مع تحديث برمجي جديد. لذلك، من الأفضل انتظار إعلان رسمي من Meta قبل محاولة تشغيل سماعة غير مستخدمة لفترة.

ما الحل؟

بالنسبة لمستخدمي سماعات Quest 3S، قدمت الشركة برنامجًا لاستبدال الأجهزة المتضررة. يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حسابهم على موقع مركز المساعدة لمعرفة ما إذا كان جهازهم متأثرًا بالمشكلة.

أما بالنسبة لمستخدمي السماعات الأقدم مثل Quest 2، فقد تكون المشكلة أكثر تعقيدًا، خصوصًا إذا كانت السماعة خارج فترة الضمان. 

ووفقًا لشكاوى بعض المستخدمين، فإن Meta عرضت فقط خصمًا صغيرًا على شراء نموذج جديد، مما ترك بعضهم في وضع صعب ماليًا.

ما القادم؟

ما زال هناك انتظار لمزيد من التوضيحات من Meta بشأن هذه المشكلة. إذا كنت تمتلك سماعة متأثرة، تأكد من التواصل مع فريق الدعم للحصول على مساعدة.

سنواصل متابعة هذا الموضوع للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول المستقبلية.

Meta Meta Quest شركة Meta

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