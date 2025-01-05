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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أقل سعر للدولار في البنوك اليوم الأحد 5-1-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي
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وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه، خلال تداولات اليوم الأحد الموافق 5-1-2025، داخل الجهاز المصرفي المصري؛ نحو 50.7 جنيه للشراء و 50.8 جنيه للبيع،

جاء أدني سعر دولار مقابل الجنيه داخل بنكي المصري لتنمية الصادرات و HSBC.

استقرار السعر 

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول يوم عمل في البنوك اليوم ،بدون أي تغيير يذكر منذ الخميس الماضي.

سعر البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 50.72 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع .

تحسن مركز الجنيه

وخلال الخميس الماضي تراجع سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 10 قروش على الأقل ليرتفع بذلك مركز الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية.

ثاني أقل سعر 

وجاء ثاني أقل سجله الدولار أمام الجنيه نحو 50.71 جنيه للشراء و 50.81 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني

متوسط السعر

ووصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية نحو  50.72 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، العربي الأفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، التعمير والاسكان، فيصل الإسلامي".

سعر البنوك الأخري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.73جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع “ نكست، سايب”

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيه للبيع في بنك البركة الإسلامي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول".

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني".

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.8 جنيه للشراء و 50.88جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المصري الخليجي، مصر أبوظبي الاسلامي".

العمل في البنوك

يبدأ القطاع المصرفي البالغ قوامه 37 بنكًا حكوميًا وخاصًا، عمله اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة الأسبوعية التي حددها البنك المركزي المصري للعاملين في القطاع المصرفي.

وأقر البنك المركزي المصري يومي السبت والجمعة من كل أسبوع، موعدا رسميا للراحة الأسبوعية للعاملين بالبنوك.

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وتُعتبر هذه الإجازة جزءًا من الإجراءات التنظيمية التي يهدف "المركزي" من خلالها إلى تحسين بيئة العمل داخل الجهاز المصرفي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

تفاصيل الإجازة

يُغلق الجهاز المصرفي أبوابه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذًا لقرار البنك المركزي المصري بتطبيق الراحة الأسبوعية على الموظفين في فروع وإدارات البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

و تم اعتماد هذا النظام ضمن السياسات التنظيمية التي يهدف من خلالها البنك المركزي إلى تحسين جودة العمل في القطاع المصرفي، ومنح الموظفين الوقت الكافي للراحة والتجديد.

وأُدرجت هذه السياسة بهدف تحسين قدرة الموظفين على التعامل مع ضغوط العمل اليومية، وبما يتماشى مع التوجهات العالمية في تخصيص أيام للراحة الأسبوعية.

 وشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بهذا القرار لضمان راحة العاملين وتوفير بيئة عمل صحية.

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