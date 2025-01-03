مفيش إجازة..بنوك تعمل في أيام العطلات الرسمية..اعرف السبب

تستهدف البنوك المصرية سواء الحكومية والخاصة لتعزيز عملها لتقديم الخدمات البنكية للجمهور خصوصا الأفراد، ضمن تكليفات البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي.

من بين الخدمات التي تستهدفها البنوك؛ استمرار وتيرة العمل علي مدار أيام الأسبوع ودون التقييد بفترات العطلات الرسمية خصوصا أيام الراحة الأسبوعية بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.

وجه أحد بنوك القطاع الخاص التي تقدم خدماتها المصرفية بنظام التمويل والتعاملات الاسلامية؛ بفتح فروعا جديدة في المناطق الحيوية وخصوصا المولات التجارية ومراكز الأعمال لدعم أكبر شريحة من العملاء الأفراد.

يقدم البنك من خلال افتتاحه فرعه الـ 72 بأحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر حيث يستمر عمله خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ودون التقييد بمواعيد العطلات الرسمية للبنوك في مصر.

تأتي تلك التحركات لتعزيز الخدمات البنكية القائمة علي التكنولوجية والخدمات الرقمية بحيث تغطي كافة المحافظات والفروع علي مستوى البنك ووفقا لتعليمات الجهاز المصرفي المصرفي.

وتسعى البنوك المصرية لزيادة أعداد فروعها بالمراكز التجارية لتقديم خدمات ميسرة لشرائح عديدة من العملاء بما يساعد في نشر ثقافة الشمول المالي.