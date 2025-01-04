السد السبب| عباس شراقي : 130 زلزالا ضربت إثيوبيا خلال 15 يومًا

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن ما يحدث في إثيوبيا لم يكن يحدث أبًدا في إثيوبيا من قبل وهو أعداد مضاعفة للزلازل التي كانت موجودة في السابق، مشددًا على أن هناك 130 زلزالا ضربت إثيوبيا في أسبوعين وهذا العدد لم يضرب إثيوبيا منذ 10 سنوات وهو أمر غير مسبوق.

وأضاف عباس شراقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، أنه رغم أن هذه المنطقة منطقة زلازل إلا أن عدد الزلازل كبيرة جدًا ووتيرة الزلازل التي تضرب إثيوبيا ترتفع بشكل كبير ووصلت قوة الزلزال لـ5.8 على مقياس ريختر.

نشاط خفيف

وأشار، إلى أن هناك 59 بركان خامد فيما عدا بركان واحد وهو نشط نشاط خفيف وأصبح مزار سياحي، مؤكدًا أن هذه البراكين تكون خادمة إلى أن يحدث شيء مثل الزلازل القوية التي تعمل على انشقاقات كبيرة، متابعًا: "حدوث الزلازل يتسبب في تشققات جديدة وتخرج الحمم البركانية مرة أخرى.. بركان هو الأكبر في إثيوبيا".

وأوضح أن وزن سد النهضة ببحيرته يخلق نظاما زلزاليا محليا في منطقة سد النهضة، وما يحدث الآن بعيد عن السد الإثيوبي بـ500 كيلو متر، والسد بعيد عن منطقة الزلازل، إلا أن السد الإثيوبي أحد الأسباب في حدوث الزلازل.