بعد ظهوره بوزن زائد.. خالد الصاوي يروى تفاصيل إصابته بشلل فى المعدة

تصدر الفنان خالد الصاوي ، محركات البحث في «جوجل» خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في العرض الخاص لفيلم “الدشاش” ، كشف عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة فى الفترة الأخيرة أدت إلى إصابته بشلل فى المعدة.

أثار الفنان خالد الصاوي فى الفترة الماضية، قلق الجمهور بعد إعلان تعرضه لأزمة صحية وشلل في المعدة إثر خضوعه لحقن التخسيس، خاصة مع معاناته مع بعض المشكلات الصحية من قبل، ومحاولاته من أجل التخلص منها.

من ناحية أخرى عبر الفنان خالد الصاوي عن سعادته بعودة النجم محمد سعد إلى شاشة السينما من خلال فيلم الدشاش و العمل مجدداً معه، مؤكداً أن محمد سعد يقدم شخصية مميزة وجديدة.