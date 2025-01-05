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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

وزير الخارجية السودان: تركيا تدعمنا للدفاع عن أرضنا وحماية شعبنا

وزير الخارجية السوداني
وزير الخارجية السوداني
القسم الخارجي
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قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف، إن زيارة برهان الدين دوران نائب وزير الخارجية التركي إلى مدينة بورتسودان، والتي تستغرق يومين، تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين والروابط القديمة بين الشعبين، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية "سونا" عن وزير الخارجية السوداني قوله إن الزيارة تأتي أيضا "تأكيدا لاهتمام تركيا بما يجري في السودان وتضامنها مع الشعب السوداني في مواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع المتمردة"، كما أوردت الوكالة عنه.

وقال يوسف إن زيارة المسئول التركي للسودان في هذا التوقيت مهمة، وتؤكد وقوف تركيا مع السودان في الدفاع عن أرضه وحماية شعبه، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم أن حكومة السودان تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقات التعاون مع تركيا على كافة المستويات.

وفي لقائه نائب وزير الخارجية التركي بمقر الوزارة في بورتسودان، عبر الوزير عن عدم رضاه بمستوى الأداء التجاري بين البلدين وضرورة السعي المشترك لتطويره، مشيرا إلى أهمية عودة خطوط الطيران التركية للسودان في وقت قريب، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

كما شكر الدعم الإنساني المقدم من تركيا للسودان خلال الحرب المستمرة، ومرحبا بالمبادرة التركية لتحقيق السلام في السودان

وزير الخارجية التركي وزير الخارجية السوداني الشعب السوداني برهان الدين دوران

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