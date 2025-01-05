الغندور يكشف موقف جروس بشأن حمزة المثلوثي

قال الإعلامى خالد الغندور أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك وضع التونسي حمزة المثلوثي تحت التقييم.





وقال الغندور خلال برنامجه استاد المحور: السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك وضع المثلوثي تحت التقييم مثله مثل باقي اللاعبين الأجانب في الفريق.







وأضاف الغندور: جروس غير مقتنع بالبولندي كونراد ميشالاك والتونسي سيف الجزيري ويريد متابعة المثلوثي بشكل أكبر من أجل حسم موقفه من التجديد.





وتابع: نفس الأمر سيتم مع المغربي محمود بنتايج عقب عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.







