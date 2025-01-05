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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

الغندور يكشف موقف جروس بشأن حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
يمنى عبد الظاهر
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قال الإعلامى خالد الغندور أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك وضع التونسي حمزة المثلوثي تحت التقييم.


 

وقال الغندور خلال برنامجه استاد المحور: السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك وضع المثلوثي تحت التقييم مثله مثل باقي اللاعبين الأجانب في الفريق.
 


 

وأضاف الغندور: جروس غير مقتنع بالبولندي كونراد ميشالاك والتونسي سيف الجزيري ويريد متابعة المثلوثي بشكل أكبر من أجل حسم موقفه من التجديد.


 

وتابع: نفس الأمر سيتم مع المغربي محمود بنتايج عقب عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.


 


 

جروس الغندور سيف الجزيري حمزة المثلوثي محمود بنتايج

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