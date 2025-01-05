سيف زاهر يكشف تفاصيل أزمة تجديد عقد «زيزو» للزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن أزمة في ملف تجديد أحمد سيد زيزو، والذي من المقرر أن ينتهي خلال العام الجاري.





وقال سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس: "واضح إن زيزو زملكاوي وهيخلص هيخلص، لكن العطلة وفي شد وجذب".

وأضاف: "والد زيزو قال حطوا الفلوس في العقد، ونادي الزمالك اللي هيتحمله رقم طبيعي، مشيرًا إلى أن هناك جزءًا سيتحمله محبو النادي دعمًا لإتمام عملية التجديد".

وتابع: "إدارة الزمالك ترحب بالموضوع وتقول عمري ما هحط أرقام كبيرة عشان محملش اللي جاي، الموضوع وصل لـ 70 إلى 80 مليون".



وأوضح: "إدارة الزمالك بتقول تحاسبني أنا دفعت كام وعقدي مكتوب في كام متحاسبنيش المحبين دفعوا كام، وبيشوفوا طريقة هيوصلوا إزاي".