قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات نصف العام 2025.. الأزهر يقدم 10 نصائح للطلاب لمذاكرة سهلة
الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد بعد توقعات الأرصاد بأمطار غزيرة اليوم الأحد
تشكيل خاطئ.. هشام حنفي: «الشناوي» لا يتحمل هدف بلوزداد
أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب
أعمال شهر رجب .. تعرف على أفضلها وداوم عليها
هشام حنفي: لهذا السبب الأهلي يحتاج لعودة حسام البدري
أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم الأحد 5-1-2025
«حتحوت» يكشف أسباب الخلاف بين محمود الخطيب وكولر
عروض قطرية وسعودية لـ أكرم توفيق.. وأرقام الأهلي بعيدة عن طلبات اللاعب
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم الأحد 5-1-2025
هل تلقين الميت له أصل في الشرع؟ .. دار الإفتاء تجيب
واشنطن تبدأ تجهيز قاعدة عسكرية في «عين العرب» شمال سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

سيف زاهر يكشف تفاصيل أزمة تجديد عقد «زيزو» للزمالك

زيزو
زيزو
×

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن أزمة في ملف تجديد أحمد سيد زيزو، والذي من المقرر أن ينتهي خلال العام الجاري.


 

وقال سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس: "واضح إن زيزو زملكاوي وهيخلص هيخلص، لكن العطلة وفي شد وجذب".

وأضاف: "والد زيزو قال حطوا الفلوس في العقد، ونادي الزمالك اللي هيتحمله رقم طبيعي، مشيرًا إلى أن هناك جزءًا سيتحمله محبو النادي دعمًا لإتمام عملية التجديد".

وتابع: "إدارة الزمالك ترحب بالموضوع وتقول عمري ما هحط أرقام كبيرة عشان محملش اللي جاي، الموضوع وصل لـ 70 إلى 80 مليون".
 

وأوضح: "إدارة الزمالك بتقول تحاسبني أنا دفعت كام وعقدي مكتوب في كام متحاسبنيش المحبين دفعوا كام، وبيشوفوا طريقة هيوصلوا إزاي".

الزمالك زيزو سيف زاهر والد زيزو التجديد مع الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 للقطاعين العام والخاص

ضرائب التليفونات

جمارك مطار القاهرة: لو معاك تليفون هدية هيدخل دون ضرائب

سقوط امطار

72ساعة قاسية| الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

عمر مرموش

عمر مرموش يرد على أنباء انتقاله إلى مانشيستر سيتي

جوميز

مدرب الزمالك السابق.. حقيقة إقالة جوزيه جوميز من تدريب الفتح السعودي

العقارات القديمة - أرشيفية

فترة انتقالية وحد أدنى 2000 جنيه إيجار.. مطالب جديدة لملاك العقارات القديمة

الأرصاد تكشف حالة الطقس الاحد 5 يناير 2025

تحذير عاجل لـ 9 محافظات.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد 5 يناير

جوميز

النادي السعودي حسم الجدل.. هل يرحل جوميز عن الفتح لتدريب الأهلي؟

ترشيحاتنا

جروس

جروس يطالب إدارة الزمالك بحسم ملفات التجديد والمستحقات للاعبين

زيزو

سيف زاهر يكشف تفاصيل أزمة تجديد عقد «زيزو» للزمالك

بغداد بونجاح

الشمال القطري يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي

بالصور

أسهل طريقة لعمل البانيه بمذاق لا يقاوم لأطفالك .. بخطوات بسيطة

أسهل طريقة لعمل البانية لأطفالك
أسهل طريقة لعمل البانية لأطفالك
أسهل طريقة لعمل البانية لأطفالك

ماذا يحدث لجسمك وعقلك عند الاستيقاظ يومين متتاليين؟.. تأثيرات مفاجئة وصادمة

ما الذي يحدث لجسمك وعقلك عند الاستيقاظ لمدة يومين متتاليين؟... تأثيرات مفاجئة وصادمة
ما الذي يحدث لجسمك وعقلك عند الاستيقاظ لمدة يومين متتاليين؟... تأثيرات مفاجئة وصادمة
ما الذي يحدث لجسمك وعقلك عند الاستيقاظ لمدة يومين متتاليين؟... تأثيرات مفاجئة وصادمة

أسباب ظهور الكتل الصلبة تحت الجلد: متى تصبح مؤشرًا على السرطان؟

)أسباب ظهور الكتل الصلبة تحت الجلد: متى تصبح مؤشرًا على السرطان؟
)أسباب ظهور الكتل الصلبة تحت الجلد: متى تصبح مؤشرًا على السرطان؟
)أسباب ظهور الكتل الصلبة تحت الجلد: متى تصبح مؤشرًا على السرطان؟

كم يبلغ سعره| نانسي عجرم تتألق بفستان فاخر في موسم الرياض: أنا بجنن

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

اقفلوا بوقكوا و أنا بومب

بعد ظهوره بوزن زائد.. خالد الصاوي يروى تفاصيل إصابته بشلل فى المعدة

ياسمين فتح الله

إعلان حالة الطوارئ في الصين.. فيروس جديد يثير القلق

إيناس مكي ووالدتها

كانت بنتي .. إيناس مكي تروي كواليس وفاة والدتها

مرض فيكساس

مرض فيكساس النادر يصل مصر.. أبرز أعراضه والمعرضين للاصابة به

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: نفسك في إيه؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

المزيد