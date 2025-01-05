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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

الصحة تكشف أسباب حب الشباب وطرق علاجه

حب الشباب
حب الشباب
عبدالصمد ماهر
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 حب الشباب من المشكلات التي تؤرق الكثير  ، لاسيما تلك الحبوب التي تظهر في الوجه والمناطق الحساسة ،  الأمر الذي يسبب ازعاجاً للأشخاص . 

 ومن جانبها كشفت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من المعلومات الهامة عن حبوب الشباب وأسباب ظهورها  في منطقة الذقن ،  وطرق علاجها . 

أسباب ظهور حب الشباب على الذقن

 ومن خلال منشورها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك »  ان هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي الي  ظهور حب الشباب في منطقة الذقن ومن أبرز تلك الاسباب 

  •  الحمل .
  • مقاومة الإنسولين .
  • السمنة.
  •  سوء النظافة 

 وشدددت وزارة الصحة والسكان ، علي ضرورة استشارة الطبيب ، حال ظهور الحبوب  قبل الحصول علي العلاج المتعارف عليها الذي من شانه تقليل حدة هياج الحبوب . 

علاج حب الشباب 

العلاج بعد استشارة الطبيب) يتمثل في:

  •  المضادات الحيوية 
  • التدليك بالثلج 
  • تجنب مقشرات الوجه القاسية
  •  تجنب وضع المكياج على البثور 
  • تجنب لمس الوجه
 حب الشباب 

حب الشباب هو حالة جلدية شائعة تصيب الكثير من الأشخاص، خاصة خلال سنوات المراهقة، ويتميز الوجه بوجود البثور، والرؤوس السوداء، والرؤوس البيضاء على الوجه، والصدر، والظهر.

ولإدارة البشرة المعرضة لحب الشباب بشكل فعال، من المهم إنشاء روتين للعناية بالبشرة مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك الخاصة.

- ابدأي روتين العناية بالبشرة عن طريق تنظيف وجهك مرتين يوميًا باستخدام منظف لطيف، ابحثي عن المنتجات المصممة خصيصًا للبشرة المعرضة لحب الشباب وتجنب المكونات القاسية التي يمكن أن تزيد من تهيج بشرتك.

-التقشير بانتظام يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة وفتح المسام المسدودة. ومع ذلك، يجب الحذر من عدم المبالغة في ذلك لأن التقشير المفرط يمكن أن يسبب تهيجًا والتهابًا، اختاري المقشرات الكيميائية مثل حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك بدلًا من المقشرات الفيزيائية.

-الترطيب اليومي: على عكس الاعتقاد السائد، فحتى البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب تحتاج إلى الترطيب، اختاري مرطبات خالية من الزيوت أو لا تسبب انسداد المسام والتي لا تسد المسام ولكنها توفر الترطيب للحفاظ على توازن بشرتك.

⁠-استخدمي علاجات البقع يمكن أن تساعد العلاجات الموضعية بمكونات مثل البنزويل بيروكسايد أو زيت شجرة الشاي في استهداف البثور الفردية وتقليل حجمها، ضعيها مباشرة على المناطق المصابة بعد التنظيف والترطيب.

السمنة الحمل علاج حب الشباب ظهور حب الشباب سوء النظافة

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