الحماية المدنية تنقذ طفلين تعطل بهما المصعد بالنزهة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إنقاذ أحد الأشخاص وطفلين محتجزين داخل مصعد بأحد العقارات بالقاهرة.



تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بحدوث عطل فنى بمصعد أحد العقارات كائن بدائرة القسم وبداخله (سائق وبصحبته طفلين).



على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية ونجحت القوات فى إستخراجهم بحالة صحية جيدة، ولاقى ذلك استحسان المواطنين وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية لسرعة إستجابتهم والتعامل مع البلاغ.



وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين.