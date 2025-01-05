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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

أمة مصرية صلبة.. وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

وزير الداخلية
وزير الداخلية
مصطفى الرماح
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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لـ البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .

جاء بها:-
بمشاعر ملؤها الإعتزاز والتوقير لشخصكم والأخوة المسيحيين .. يُسعدنى أن أبعث بأصدق التهانى مقرونة بأسمى الأمانى .. بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد .. والذى تعكس مظاهر الإحتفاء به .. تماسك نسيج الأمة المصرية .. التى كانت وستظل صلبةً .. عصيةً على الإنكسار .. يضرب أبناؤها أروع الأمثلة فى الوحدة والترابط .. لتبقى دوماً مصرنا الغالية أبية عزيزة .. واحةً للأمن والأمان .


وكل عام وقداستكم بخير ،،

كما بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للأنبا/ إبراهيم إسحاق سدراك - بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .

جاء بها :-
يُسعدنى أن أتقدم لكم والأخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية فى مصر .. بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات .. بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .. إن إحتفالنا بهذه المناسبة .. يُرسخ فى النفوس تكامل النسيج الوطنى المصرى ووحدته .. لتبقى أمتنا المصرية على مر العصور يد واحدة .. فى البناء ومواجهة التحديات .
وكل عام وأنتم بخير ،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور القس/ أندريه زكى - رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها :-


يسُرنى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث لكم وأبناء الطائفة الإنجيلية فى مصر بأصدق التهانى .. راجياً لكم جميعاً أطيب الأمنيات .. ودوام التوفيق والسداد .. ولمصرنا الغالية المزيد من الإستقرار والنماء .. يقف دوماً خلف رايتها الخفاقه أبناؤها .. فى نسيج وطنى قدم للعالم أروع النماذج .. فى التكامل والوحدة والإيثار.
وكل عام وأنتم بخير ،،

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها:-
 يؤكد إحتفالنا بهذه المناسبة .. الإعتزاز بكل ما يجمع أبناء الأمة المصرية .. من روابط ومودة وتكامل .. وإننا إذ نثق فى عزمكم وقدراتكم .. على مواصلة الإرتقاء بمعدلات الأداء الأمنى لإستكمال أداء رسالتنا الرامية لتحقيق مرتجيات الشعب المصرى العظيم .. لنرجو لمسيرة العمل الوطنى دوام التوفيق والسداد .
وكل عام وأنتم بخير ،،

تواضروس وزير الداخلية عيد الميلاد المجيد بابا الإسكندرية الأقباط الكاثوليك

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