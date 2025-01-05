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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-1-2025 مقابل الجنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-1-2025 مقابل الجنيه

الريال السعودي
الريال السعودي
محمد يحيي
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يقدم موقع صدى البلد، أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 5 يناير 2025، ضمن النشرة الخدمية.

أسعار الريال السعودي 

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي سجل 13.51 جنيه للشراء 13.54 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم الأحد في بنك أبو ظبي الإسلامي 13.51 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي


سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك نكست 13.49 جنيه للشراء و13.54 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي سجل 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه


سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم المصرف العربي 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي المتحد 13.49 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية اليوم 13.47 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل 13.46 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 13.46 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي اليوم في البنك الاهلي المصري 13.46 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.46 جنيه للشراء و13.52 جنيه

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