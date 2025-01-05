خصومات على آيفون 16 بروماكس في أكبر سوق للهواتف الذكية بالعالم

يبدو أن “آبل” عملاقة التقنية الأمريكية ترغب في زيادة حصتها بقوة في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وهو السوق الصيني.

بعدما أعلنت عن خصومات هائلة على هواتف آيفون المتواجدة رسمياً في السوق الصيني، حيث تسعى لحصد نسبة مبيعات كبيرة مثل باقي منافسيها، وهو ما يظهر جلياً في استراتيجية تسعيرها الجديدة.

وبحسب موقع “فون آرينا” التقني، وصلت تحفيضات آبل على أحدث هواتفها الرائدة وهما آيفون 16 برو ماكس و آيفون 16 برو إلى حوالي 68 دولاراً أمريكياً، من أجل جذب مستهلكين جدد.

بعد انخفاض مبيعاتها في سوق الهواتف الذكية الأكبر في العالم، وبحسب خبراء السوق الصيني لن تحقق آبل أي نجاحات في زيادة حصتها السوقية إلا بعروض حقيقة وجذابة، مثلما يفعل منافسوها.

يذكر أن سعر آيفون 16 برو ماكس يبلغ 1366 دولاراً أمريكا، بينما هاتف آيفون 16 برو بسعر 1096 دولاراً.

من ناحية أخرى يعد الاقتصاد الصيني هو الوصيف العالمي، والذي يطور من نفسه بسرعة كبيرة، منها برنامج استبدال القديم بالجديد الذي أطلقته الحكومة الصينية العام الماضي، والذي يتضمن السيارات، الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية “التابلت”، والساعات الذكية.

تحاول آبل بكل طاقتها الحفاظ على صدارة السوق الصيني، بعدما دخلت بيت أكثر 5 علامات مبيعاً في الصين في الربع الثاني من العام الماضي، بعدما تصدرت فيفو الصينية مبيعات السوق المحلي.

كانت آبل قد كشفت عن سلسلة آيفون 16 في سبتمبر الماضي، لتدخل سوق المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعدما سبقتها إليه سامسونج عبر جلاكسي S25 Ultra.