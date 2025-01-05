أبل تخفض أسعار الآيفون في الصين وسط منافسة شرسة مع هواوي

شهد المستهلكون في الصين بدءًا من أمس الجمعة 4 يناير تخفيضات نادرة على أسعار هواتف آيفون.. خلال عرض يمتد لأربعة أيام، ستنخفض أسعار بعض الطرازات الجديدة من هواتف آيفون بما يصل إلى 500 يوان (ما يعادل 68.50 دولارًا)، في خطوة تهدف لتعزيز المبيعات قبل الاحتفال برأس السنة الصينية.

تخفيضات تصل إلى 500 يوان

وتطبق أكبر الخصومات على هواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، حيث ستنخفض أسعارها من 7,999 يوان (1,096 دولارًا) و9,999 يوان (1,366 دولارًا) على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل التخفيضات طرازات آيفون الأقدم وبعض منتجات أبل الأخرى.

يُذكر أن أبل قد لجأت إلى خفض الأسعار في نفس التوقيت من العام الماضي، تزامنًا مع استعداد الصين للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة في نهاية الشهر.

منافسة محتدمة مع هواوي

يأتي هذا التحرك من أبل بالتزامن مع إعلان هواوي، أكبر منافس لها في سوق الهواتف الفاخرة بالصين (بسعر 600 دولار فأكثر)، عن تخفيضات مماثلة على هواتفها.

هواوي، التي استأنفت طرح هواتف 5G الرائدة في 2023 رغم العقوبات الأمريكية، تشهد طفرة مبيعات مدفوعة بموجة دعم وطني. وقد ساهمت شركة SMIC، أكبر مصنع للرقائق في الصين، في إنتاج معالج يدعم تقنية 5G لهواتف Mate 60، وهو ما اعتبره المستهلكون الصينيون انتصارًا على القيود الأمريكية.

الاقتصاد الصيني والمبادرات الحكومية

يُذكر أن الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، يمر بمرحلة من التباطؤ. لمواجهة ذلك، وسّعت الحكومة الصينية برنامج المبادلة الذي أطلقته العام الماضي ليشمل الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، والساعات الذكية، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، بهدف تشجيع المستهلكين على الترقية إلى الأجهزة الجديدة.

تحديات أبل في الصين

الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، تُشكل ساحة تنافسية شرسة لأبل. فقد خرجت الشركة مؤقتًا من قائمة العلامات التجارية الخمس الأكثر مبيعًا خلال الربع الثاني من 2024، قبل أن تعود إليها في الربع الثالث.

في الوقت نفسه، سجلت شركة vivo نموًا بنسبة 20% على أساس سنوي، لتصبح العلامة الأكثر مبيعًا في الربع الثالث، بينما انخفضت مبيعات أبل بنسبة 0.3% على أساس سنوي. أما هواوي، فقد سجلت قفزة هائلة في المبيعات بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

مستقبل السوق

مع استمرار المنافسة بين أبل وهواوي، والتطورات السريعة في السوق الصيني، يبقى من المثير للاهتمام معرفة كيف ستؤثر هذه التحركات على مبيعات الشركتين في الأشهر المقبلة.