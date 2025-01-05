قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من كورونا إلى فيروس نورو.. أوبئة العصر تضرب بقوة وتحذيرات من القادم
الرقابة المالية: 82.3 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
وزير البترول أمام الشيوخ: وصول حفار جديد لحقل ظهر لاستخراج 220 مليون قدم مكعب في اليوم.. وزيادة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي إلى 6%
أسعار الذهب الآن في مصر
سحب رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة
مفيش عملية.. تطورات الحالة الصحية لـ لطفي لبيب
الصحة تنشر قائمة أطعمة تتسبب في زيادة فرص الإصابة بالسرطان
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس الساعات القادمة
أرادوا اعتقاله بسبب جرائم الإبادة الجماعية.. كيف هرب جندي إسرائيلي من البرازيل؟
جنايات المحلة تؤيد حكم إعدام سـ.فاح الغربية
بـ30 مليار جنيه.. إشادة برلمانية بمبادرة دعم الصناعة الوطنية.. نواب: قفزة لصالح الاقتصاد الوطني.. وتعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
الثلاثاء إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة أعياد الميلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

صحة الوادي الجديد: تقديم خدمات الرعاية الصحية لـ 12 ألف مواطن

جانب من الحدث
جانب من الحدث
×

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد عن الانتهاء من تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية لـ 6800 مواطن، وخدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة لـ 5205 مواطنين على مستوى المحافظة، كما جرى المرور على 76 منشأة غذائية وإعدام كميات  أغذية غير صالحة ضمن جهود مراقبة الأغذية، وذلك في إطار مبادرة بداية.

وفى سياق متصل جرى تنفيذ عدد من الندوات واللقاءات التوعوية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية وقطاع التعليم بالمحافظة، حول أضرار التدخين ومخاطر الإدمان و العنف ضد المرأة في مرحلة المراهقةبالتعاون مع جامعة الوادي الجديد بمدرسة الثانوية الفنية بنات ؛ وذلك لرفع الوعي لدى الشباب والفتيات وتوجيههم نحو السلوكيات القويمة.

كما نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة عدة جلسات دوار بالتنسيق مع الأوقاف؛ للتوعية بقضايا (الزيادة السكانية، والصحة الانجابية ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة) وإستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان بقرى مركزي الخارجة وباريس.

صحة الوادي الجديد قومي المرأة الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف منحة عيد الميلاد لـ العمالة غير المنتظمة

1000 جنيه لكل مواطن.. أماكن صرف منحة «العمالة غير المنتظمة» بمناسبة عيد الميلاد

الأرصاد

15محافظة في مرمى الأمطار اليوم.. منخفض جوي يضرب البلاد والأرصاد تحذر

الصلاة

أتكاسل عن صلاة الفجر لشدة البرد فهل على إثم؟.. علي جمعة يجيب

سقوط امطار

تحذير شديد اللهجة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-1-2025

بسمة بوسيل

الثالث خلال شهرين.. بسمة بوسيل تتعرض لحادث سير

شقق الإسكان تسليم فوري

شقق جاهزة للتسليم الفوري دون أولوية في 3 محافظات| إليك التفاصيل كاملة

بغداد بونجاح

الشمال القطري يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي

ترشيحاتنا

الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه

امتحانات نصف العام.. الشعراوي يقدم نصيحة لكل من ينسى في الامتحان

شهر رجب والاستعداد الروحي لمواسم الخيرات

شهر رجب والاستعداد الروحي لمواسم الخيرات .. لقاء بالجامع الأزهر

علي جمعة

علي جمعة: اللهم عاملنا بفضلك وإحسانك ولا تعاملنا بعدلك وميزانك

بالصور

بملابس البيت.. أصالة كامل تكشف عن حملها بجلسة تصوير مع زوجها

أصالة كامل
أصالة كامل
أصالة كامل

الوسط الفني في 24 ساعة.. سبب وفاة شعبولا وزيارة شيخ الأزهر لـ رشوان توفيق

وزير الأوقاف والفنان رشوان توفيق
وزير الأوقاف والفنان رشوان توفيق
وزير الأوقاف والفنان رشوان توفيق

كرفس وبيض مسلوق.. أطعمة تقاوم الجوع

طعمة تقاوم الجوع
طعمة تقاوم الجوع
طعمة تقاوم الجوع

نائب رئيس جامعة الزقازيق يفتتح ندوة المشروعات الخاصة بكلية الزراعة |صور

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

إيناس مكي وشقيقها

إيناس مكي وذكريات صعبة مع وفاة والدتها: “كانت بنتي وأنا أمها”

البالوعات

القبض على عصابة سرقة أغطية بالوعات الصرف بالإسماعيلية

اعتزال لطفي لبيب

مش همثل تاني وكان لازم أزور العراق.. لطفي لبيب يكشف سبب اعتزاله الفن

نانسي عجرم

نانسي عجرم تفاجئ جمهورها بسبب البرد: «اسمحولي ألبس جاكيت»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفن والشعب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: نفسك في إيه؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

المزيد