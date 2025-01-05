صحة الوادي الجديد: تقديم خدمات الرعاية الصحية لـ 12 ألف مواطن

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد عن الانتهاء من تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية لـ 6800 مواطن، وخدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة لـ 5205 مواطنين على مستوى المحافظة، كما جرى المرور على 76 منشأة غذائية وإعدام كميات أغذية غير صالحة ضمن جهود مراقبة الأغذية، وذلك في إطار مبادرة بداية.

وفى سياق متصل جرى تنفيذ عدد من الندوات واللقاءات التوعوية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية وقطاع التعليم بالمحافظة، حول أضرار التدخين ومخاطر الإدمان و العنف ضد المرأة في مرحلة المراهقةبالتعاون مع جامعة الوادي الجديد بمدرسة الثانوية الفنية بنات ؛ وذلك لرفع الوعي لدى الشباب والفتيات وتوجيههم نحو السلوكيات القويمة.

كما نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة عدة جلسات دوار بالتنسيق مع الأوقاف؛ للتوعية بقضايا (الزيادة السكانية، والصحة الانجابية ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة) وإستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان بقرى مركزي الخارجة وباريس.