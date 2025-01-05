ينتقل بالرذاذ.. رئيس "العلمية لمكافحة كورونا" يكشف تفاصيل عن فيروس HMPV

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الفيروسات تنتقل عن طريق الرذاذ أو لمس الرذاذ، سواء عن طريق العطس أو الكحة المباشرة، ولمس منطقة الأنف أو العين.

وقال “حسني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6”، أنه لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروسات، سواء غسيل اليدين بمياه دافئة لمدة 20 ثانية، والبعد عن الأماكن المزدحمة، وإتباع إجراءات التباعد

رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن فيروس HMPV ليس جديدا ولكن موجودا منذ عام 2001، مؤكدا أنه لا يوجد علاج لهذا الفيروس حتى الآن، ولم يتواجد في مصر حتى الأن، وأعراضه تكون بسيطة، ولكن يصبح الفيروس خطير مع أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ما لم يتلقوا الرعاية الصحية الجيدة.

وأشار حسام حسني إلى أن ما حدث في كورنا من إغلاق وعزل لم يتكرر مع هذا الفيروس,