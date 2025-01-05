زمن الارهاب ولى .. أردوغان: لن نسمح ببناء جدران مع أشقائنا في المنطقة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن الإدارة السورية الجديدة عازمة بشدة على وحدة أراضي البلاد، و"استئصال جذور الانفصاليين"، مشيرا إلى أن حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة "منظمة إرهابية"، أصابته "خيبة أمل" كبيرة بسبب الأحداث الأخيرة في سوريا.

وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه اردوغان أثناء مشاركته في المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية بولاية طرابزون عن سوريا الحديدية.

وقال اردوغان إن تركيا استطاعت، بفضل عملياتها في شمال سوريا، إبعاد ذراع تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) في سوريا عن حدودها، مؤكدا أن استراتيجية تركيا في القضاء على "التنظيمات الإرهابية" بمعاقلها، آتت ثمارها خلال الفترة الأخيرة، بحسب قوله.

وشدد الرئيس التركي على أنه : "لن نسمح ببناء جدران جديدة بيننا وبين أشقائنا الذين نتقاسم معهم المنطقة ذاتها، ونعيش جنباً إلى جنب منذ ألف عام".

وأضاف: "لقد ولى بالكامل زمن الأسلحة والعنف والإرهاب وممارسة لعبة الكانتونات من خلال الاعتماد على القوى الإمبريالية".

وتطرق أردوغان، إلى مكافحة تنظيم داعش الإرهابي قائلاً: "هزمنا تنظيم داعش الإرهابي، الذي تجري حالياً محاولة إنعاشه مجدداً، لاستخدامه كأداة لتنفيذ خطط إقليمية".

وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية "جماعات إرهابية"، وتشن هجمات عسكرية في مناطق تمركزهم في العراق وسوريا.

ودارات اشتباكات في شمال سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل موالية لتركيا، خلال الأيام الماضية، وتركزت في جنوب وشرق مدينة منبج بمحافظة حلب.

وسبق أن قال أردوغان إنه على المسلحين الأكراد في سوريا إلقاء أسلحتهم وإلا "سيُدفنون" في الأراضي السورية مع أسلحتهم".

وتعهد أردوغان بـ"حماية أراضي سوريا ووحدتها تحت أي ظرف كان"، مؤكداً عزم بلاده على مواصلة تنفيذ عمليات عسكرية "دقيقة" ضد من أسماهم "الإرهابيين في سوريا" دون إلحاق أي ضرر بالمدنيين.