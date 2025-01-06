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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار محافظة الغربية.. تأييد إعدام سـ ـفاح زفتى وتدشين أعمال تطوير بالشارع الغرباوي ومستقبل وطن يساهم في زواج 100 عروسة

سفاح الغربية
سفاح الغربية
الغربية أحمد علي
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شهدت محافظة الغربية عروس محافظات الدلتا سلسلة من الأحداث الهامة طوال 24 ساعه الماضية أهمها مساهمه حزب مستقبل وطن في تجهيز زواج أكثر من 100 عروسه من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة فضلا عن تأييد حكم الاعدام علي سفاح سنبو بالغربية .

جنايات المحلة تؤيد حكم إعدام سـ.فاح الغربية

قضت الدائرة الأولي بجنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية كل من المستشار محمد الغريب والمستشار حسام عبد الباسط والمستشار محمد صلاح في  جلسة النطق بالحكم  علي المتهم  "عبد ربه .م" والمعروف إعلاميا بسفاح زفتي بتأييد عقوبة إعدامه  عقب  إحالة أوراقه إلي فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي لاتهامه بإنهاء حياة 5 سيدات و تمزيقهم إلي أشلاء والقاء جثث ضحاياه في مياه نهر النيل.

وكانت  قاعة الدائرة الأولي بجنايات المحلة شهدت  دخول  المدعو "عبد ربه .م"  المعروف إعلاميا بسفاح سنبوا (ذير النساء ) داخل قفص الاتهام باكيا والدموع لا تفارق عيناه مكبل بالكلابشات وسط حراسة أمنية مشددة مدعومة بطواقم أمنيه داخل طواقم مجمع محاكم المحلة.
كما حرص المتهم خلال وقوفه داخل قفص الاتهام علي تدخين السجائر برفقة باقي المتهمين في عدد من القضايا الأخري داخل قفص الاتهام منتظر سماع الحكم الصادر في حقه في الرسول 21 أخر الجلسة .

إخماد حريق بشقة سكنية بالمحلة إثر ماس كهربائي


من ناحية أخري  تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران حريق هائل بشقه سكنية إثر ماس كهربائي مفاجىء مما أسفر عن اشتعال النيران بمحتوياتها بالكامل دون اصابات أو ضحايا بقرية محلة أبوعلي بمركز المحلة .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اشتعال النيران بشقة سكنية بنطاق دائرة المركز.

جنايات الغربية تنظر جلسة 7متهمين بخطف وهتـ.ـك عرض شاب لخلافات مقابل فدية
 

في ذات السياق نظرت الدائرة الأولي بجنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية كل من المستشار محمد الغريب والمستشار حسام عبد الباسط والمستشار محمد صلاح  اليوم أولي جلسات محاكمة 7 متهمين بينهم 4 فتيات لاتهامهم بخطف شاب كرها عنه وهتك عرضه وتصويره بمقاطع فيديوهات مقابل طلب فدية مالية لخلافات مع ابنتهم بنطاق دائرة مركز زفتي .


تسليم 100 جهاز عروسة و50 كرسيًا لذوي القدرات و100 ماكينة ري لصغار المزارعين 

شهد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء أمس، الاحتفالية الكبرى التي نظمها حزب مستقبل وطن لتسليم مساعدات متنوعة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

 ويأتي ذلك ضمن جهود حزب مستقبل وطن المستمرة للمساهمة مع الحكومة في تعزيز الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.جاء ذلك بحضور  الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والنائب عبدالهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

محافظ الغربية المتهمين خدمات المواطنين ردع مخالفين تأييد حكم الاعدام إخماد حريق شقة بالمحلة

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