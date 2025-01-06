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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وأوروبا

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني
أخبار العالم
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كشف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، عن استعداد بلاده لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن تسوية الصراع في أواخر يناير الجاري.

جاء ذلك خلال محادثة أجراها الرئيس الأوكراني مع الصحفي الأمريكي ليكس فريدمان، الذي علق بأنه يود أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى يوم 25 يناير كموعد محتمل، وفقًا لمقطع الفيديو الذي نشره مكتب زيلينسكي. 

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال مراراً وتكراراً إنه سيتوصل إلى التسوية مباشرة بعد أن أصبح رئيساً للولايات المتحدة، في 20 يناير الجاري.

وقال زيلينسكي “أولاً، أعتقد أن ذلك سيحدث في 25 يناير أو في يوم آخر - أنت ببساطة تشير إلى 25 يناير، وأنا لست ضد ذلك، سنجلس مع دونالد ترامب في المقام الأول، وسوف نتوصل إلى اتفاق معه كيف يمكن وقف الحرب، وسنتفق معه في المقام الأول”

واضاف “ثانياً بالنسبة لـ أوروبا، لأننا أيضاً جزء منها فمن المهم جداً بالنسبة لنا أن يكون للاتحاد الاوروبي صوت أيضاً، إلا أنه يمكن أن يستغرق الحديث مع الروس وقتا”

وفي 14 يونيو 2024، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى شروط تسوية الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع مع كبار الدبلوماسيين الروس. 

ومن بينها انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس ونوفوروسيا ورفض كييف الانضمام إلى الناتو. 

وترى روسيا أيضًا أنه من الضروري رفع جميع العقوبات الغربية المفروضة عليها وتحديد وضع أوكرانيا خارج الكتلة والخالية من الأسلحة النووية.

ترامب الولايات المتحدة مفاوضات زيلينسكي

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