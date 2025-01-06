وائل القباني: محمود بنتايج يستحق المشاركة بدلا من زيزو

علق وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق عن تعادل فريق الزمالك أمام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





وقال القباني خلال برنامج استاد المحور:"الأداء في مباراة الزمالك والمصري كان متوسط، والسويسري كريستيان جروس كان هدفه التعادلفي مواجهة اليوم.





وتابع : هناك علامات استفهام على أداء حسام أشرف مع الزمالك بعد حصوله على فرصة للمشاركة في المباريات الأخسرة بشكل أساسيا.







واضاف : المغربي محمود بنتايج يستحق المشاركة في المباريات بشكل أساسي على حساب أحمد فتوح، وزيزو كان خارج الخدمة أمامالمصري بسبب تأثره بشكل كبير بملف تجديد عقده.