بالأحمر ..ريا أبي راشد تخطف الأنظار في جولدن جلوب

ارتدت ريا فستانًا أحمر أنيقًا بتصميم كلاسيكي، تميز بقصة مكشوفة الكتف مع تفاصيل جانبية منسدلة أضافت لمسة من الفخامة، أكملت إطلالتها بإكسسوارات ماسية فاخرة، مع تسريحة شعر مرفوعة ومكياج ناعم أبرز ملامحها.

ما لا يعرفه الكثيرون أن ريا كانت تتمنى أن تصبح محامية أو سياسية في بداية حياتها المهنية التي كانت مع الصحافة، ولكن عندما وقفت أمام الكاميرا لأول مرة شعرت أن هذا هو المكان الصحيح.



تستضيف حفل جولدن جلوب لعام 2025 الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر التي تدخل التاريخ كأول امرأة تقوم بهذه المهمة.





شاركت نيكي جلاسر في عدد من الأفلام الكوميدية والبرامج التلفزيونية الترفيهية كان آخرها Albert Brooks: Defending My Life، ومنها فيلم I Feel Pretty.



وقالت نيكي جلاسر إنها "سعيدة للغاية" باستضافة حفل جوائز جولدن جلوب، هذا العام مضيفة إلى أنها تتطلع للحصول على "مقعد في الصف الأمامي" في "واحدة من ليالي التلفزيون المفضلة لديها.

وكشفت نيكي جلاسر أن بعض النكات المفضلة لديها على الإطلاق جاءت من مونولوجات افتتاحية سابقة لجوائز جولدن جلوب.

تشهد قوائم ترشيحات جولدن جلوب لعام 2025، منافسة قوية في فئات التمثيل، ومن المتوقع أن يظهر على السجادة الحمراء الليلة عدد كبير من نجمات هوليوود.

