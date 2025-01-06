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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

قصور الثقافة تواصل تلقى المشاركات في دورة الدراسات السينمائية الحرة

قصور الثقافة
قصور الثقافة
رنا أشرف
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، استقبال طلبات الاشتراك في دورة الدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، وحتى موعد انعقادها يوم الأحد 12 يناير الحالي، في مجالات "السيناريو - التصوير - المونتاج - الإخراج – الديكور"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ويحاضر في الدورة نخبة من السينمائين المتخصصين والنقاد منهم "طارق الشناوي، د. أشرف محمد، د.مختار يونس، د.مروة عزب، د.حسين بكر، د.يسري المناديلي،عادل عوض، فخر الدين نجيدة، عصام حلمي، د.ضياء الدين جابر، حسام المحفوظي ، زايد نايف".

ينفذ الدورة قصر السينما، بإدارة سهام بحر، التابع للإدارة العامة للقصور المتخصصة، برئاسة د. منى شعير،وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وتأتي في إطار اهتمام هيئة قصور الثقافة بنشر وتعزيز الثقافة السينمائية.

قصور الثقافة الكاتب محمد ناصف قصر السينما الدراسات السينمائية السينمائين المتخصصين

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