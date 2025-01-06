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من البداية للنهاية.. القصة الكاملة لأزمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح في دهس شخص على طريق الساحل الشمالي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

من البداية للنهاية.. القصة الكاملة لأزمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح في دهس شخص على طريق الساحل الشمالي

أحمد فتوح
أحمد فتوح
رامى المهدي
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6 أيام فقط تفصلنا عن قضية أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بعد تحديد موعد للاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية دهس شخص على طريق الساحل الشمالي مما تسبب في وفاته.

نرصد في السطور التالية تفاصيل القضية من البداية وحتى موعد تحديد جلسة الاستئناف، عكفت المحكمة المختصة على نظر الاستئناف المقدم من اللاعب لتحديد لها موعدا للنظر مرة أخرى في القضية حتى قررت محكمة الاستئناف بمطروح، تحديد جلسة 12 يناير، كاولى جلسات استئناف أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، على حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، في قضية الدهس بطريق الساحل الشمالي، ما تسبب في وفاة شخص.

في الأيام الماضية، عكفت محكمة أول درجة على نظر القضية حتى اصدرت، المحكمة حكمها بحبس  اللاعب أحمد فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20000 جنيها، وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع سحب الرخصة.

أحمد فتوح
وطالب المستشار القانوني خلال الجلسة السابقة أشرف عبد العزيز ومصطفى رمضان المحاميان بالدفاع عن لاعب الزمالك أحمد فتوح بتأجيل الجلسة لاستكمال إجراءات التصالح وأخذ تصريح من النيابة الحسبية بالتصالح عن القصر بنات الضحية أمين الشرطة.

أحمد فتوح
وتصالحت أرملة الراحل أمين الشرطة أحمد الشوبكي، ضحية حادث دهس لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، خلال نظر ثالث جلسات مُحاكمة اللاعب في القضية، إذ تنازلت - كونها الوصية على الأبناء ـ أمام هيئة المحكمة، وأشقاء المجني عليهم، عن الحق المدني والدعوى الجنائية ضد اللاعب بالقتل الخطأ لزوجها، بمحض إرادتها عنها وعن أولادها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، أن المتهم "أحمد فتوح" أحرز -في الحادي عشر من أغسطس 2024- جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش، ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد الشوبكي" عن طريق الخطأ، بسبب اهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة.

طريق الساحل الشمالي احمد فتوح احمد فتوح لاعب نادي الزمالك

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