ناقشا الأوضاع بغزة وسوريا.. الأردن يؤكد وقوفه مع تركيا في مواجهة التحديات

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن لقائه اليوم مع الجانب التركي، اليوم الاثنين، جاء لتنسيق الجهود التي نبذلها من أجل الشعبين السوري والفلسطيني.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الصفدي، وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في أنقرة، إنه: "بحثنا مع الجانب التركي كيفية الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية".

وتابع في تصريح له أن "موقفنا واضح في رفض العدوان الإسرائيلي على غزة والعمل على وقفه".

كما أكد وزير الخارجية الأردني: "نرفض الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية، وبحثنا توفير الدعم للشعب السوري".

وأضاف وزير خارجية الأردن: "نريد لسوريا أن تستعيد أمنها واستقرارها وسيادتها"

وتابع: "ناقشنا في تركيا التحدي بشأن إعادة إعمار سوريا".

وأكد الصفدي، أن أي تهديد لأمن تركيا واستقرارها يعتبر تهديدًا للأردن والمنطقة ككل، مشددًا على موقف الأردن الثابت في دعم تركيا في مواجهة التحديات التي تواجهها.

وشدد الصفدي على أنه "سنزيد من وتيرة التعاون بيننا وبين تركيا في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن "موضوع غزة وفلسطين من أهم الموضوعات على جدول أعمالنا".

وأوضح أن القضاء على العمال الكردستاني في سوريا بات وشيكا.