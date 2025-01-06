السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد سير العمل بمشروعات الدواجن شرق النيل

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد "اليوم"مشروعات الدواجن بمنطقة شرق النيل،في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،بمتابعة انتظام سير العمل في محطات المشروع والإطلاع على كميات وحجم الإنتاج وسبل تعزيزه، وذلك في حضور كل من المهندس هاني عبد الموجود مدير المشروعات، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية.

واطمأن السكرتير العام المساعد على سير العمل ومستوى الإنتاج، وتحدث مع العاملين حول التحديات التي تواجههم والجهود المبذولة لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، حيث تفقد عنابر الدواجن، تمهيدا للبدء في بيع أكثر من 35 ألف طائر "دجاج " بأسعار مخفضة ، وذلك في ضوء توصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، كما تم الاطمئنان على تحصين الدواجن بالعنابر الآخرى على التحصينات اللازمة ومتابعة نشاط المحطة في بيع البيض.

وأكد السكرتير العام المساعد –خلال جولته- تكليفات المحافظ بتضافر الجهود لتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الكميات المتوفرة من بيض المائدة، وذلك لضمان توفره للمواطنين بأسعار تنافسية تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، مع استمرار المتابعة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والإنتاجية ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني كأحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المحلي، وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.