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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

وقع بالإيميل.. كهربا ينهي اتفاقه مع ناديه الجديد.. وهذا موعد ظهوره الأول

كهربا
كهربا
خالد يوسف
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أنهى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اتفاقه مع أحد الأندية للانضمام إلى صفوفها بداية من يناير الجاري في ظل فتح إدارة القلعة الحمراء، الباب أمام رحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوى.

كهربا خارج حسابات كولر

خرج كهربا من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة في ظل الاعتماد على الفلسطيني وسام أبو علي بشكل أساسي مع الفريق.

وتلقى كهربا بعض العروض المحلية مؤخرا لكن اللاعب الأولوية لديه كانت في الرحيل للاحتراف الخارجي في يناير على أن يعود للأهلي نهاية الموسم.

وكانت آخر العروض التي تلقاها كهربا، من جانب نادي السويحلي الليبي، ولكن العرض كان أقل من توقعات اللاعب من الناحية المالية.

تفاصيل توقيع كهربا لناديه الجديد ورحيله عن الأهلي

أكد مصدر بالنادي الاهلي، أن كهربا وقع أمس الأحد، عبر الإيميل لصالح نادي الاتحاد الليبي، للانضمام إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويجري مسئولو الاتحاد الليبي اتفاقهم في الوقت الحالي مع إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على كل التفاصيل الخاصة بالعقد، في ظل ترحيب الأحمر برحيل اللاعب وعدم بقائه مع الفريق.

ومن المقرر، أن ينتظم كهربا في تدريبات الفريق الليبي الأسبوع المقبل، للمشاركة في المباريات، خاصة أن حالته البدنية مطمئنة في ظل مشاركته مع الأهلي.


الأهلى يواجه سموحة بحثا عن الصدارة

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي معسكرا مغلقا مساء اليوم الإثنين، عقب المران الأخيرعلى ملعب مختار التتش بأحد فنادق التجمع الخامس استعدادًا لمواجهة سموحة غدا ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الخامسة للدوري.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني، قائمة الفريق التي ستدخل القائمة، التي تشهد استمرار غياب كل من طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وعمر كمال عبدالواحد والمغربي رضا سليم للإصابة؛ بينما يُحسم مصير محمد الشناوي من المشاركة عقب المران، بالإضافة إلى على معلول لعدم القيد الرسمي حتى الآن.

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