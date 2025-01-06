رجوع الزوجين بعد الخلع.. يجوز أم لا؟

يتساءل الكثيرون عن إمكانية رجوع الزوجين بعد الخلع وفقا للقانون ونستعرض فى تلك النقاط ماذا قال قانون الأحوال الشخصية :

وجاء في قانون الأحوال الشخصية بأن الحكم الذي يصدر بـ الخلع هو تطليق بائن بينونة صغرى فلا يجوز الرجعة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد وإذا كان الحكم بالخلع مكملا لثلاث طلقات ففى هذا الحالة لا يجوز الرجوع لأن الحكم صار بائنا ببينونة كبرى فلا يجوز الرجعة إلا إذا تزوجت بزواج آخر شرعيا صحيح وانتهت تلك الزيجة الجديدة بالطلاق أو وفاة الزوج وانتهت عدتها من هذا الزوج وفى هذه الحالة يجوز للزوج الذي اختلعت منه أن تتزوجه من جديد بعقد ومهر جديدين