مسؤول عسكري أردني سابق: إسرائيل أداة لتنفيذ المخططات الأمريكية في المنطقة

أكد الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية الأسبق، أن إسرائيل تتمرد على القانون الدولي بشكل واضح، مشيرًا إلى أن الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل يزيد الوضع تعقيدًا، حيث تتبنى الولايات المتحدة مواقف منسجمة مع إسرائيل، مما يجعلها دائمًا في صفها.

وأوضح محمود، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات لجنوده وضباطه بعدم السفر إلى أي دولة دون التنسيق المسبق، للتأكد من عدم تعرضهم للملاحقة القانونية أو الاعتقال، لافتًا، إلى أن إسرائيل تواجه انكشافًا متزايدًا أمام الرأي العام العالمي والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل اتخاذ خطوات جادة ضد إسرائيل.

وأضاف الفريق محمود أن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة ليست مجرد حليف، بل تمثل جزءًا من مشروع عالمي تقوده أمريكا، حيث تُعتبر إسرائيل بمثابة "رأس الحربة" لهذا المشروع في المنطقة.

وأوضح أنه من غير المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية مواقف حازمة ضد إسرائيل، باستثناء بعض الخلافات البسيطة التي لا تمس جوهر العلاقة بين الطرفين.

وأشار محمود إلى أن الولايات المتحدة تعمل بجدية على منع أي قرارات في مجلس الأمن قد تضر بإسرائيل، مما يعكس عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

