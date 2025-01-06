زاهي حواس يعلن عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، تفاصيل استعدادات الحكومة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، “أشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بالمتحف المصري الكبير”.

وتابع عالم الآثار المصري: مشروع المتحف المصري الكبير يعتبر أهم مشروع ثقافي في القرن الـ21، حيث أن احتفالية افتتاحه ستشهد إقبال كبير من قبل الملايين من جميع بلدان العالم.

وأوضح حواس، أنه قد يتم افتتاح المتحف المصري الكبير خلال فصل الصيف المقبل، وخاصة قد يكون الافتتاح خلال شهري يونيو أو يوليو القادمين، مطالبًا بضرورة تحديد يوم الافتتاح قبل الاحتفالية بوقت كافٍ.

وأردف زاهي حواس: كان لا بد من اختيار بعض الشخصيات العالمية والأجانب ضمن مجلس أمناء المتحف المصري، وذلك لأن المتحف يهم الأجانب والسائحين من جميع دول العالم.