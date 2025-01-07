بعد تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في القطاعين العام والخاص، بعد إعلانها عن موعد صرف الرواتب وجدول الحد الأدنى للأجور، حيث تم تبكير الصرف ليبدأ في 22 يناير بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من نفس الشهر.

تبكير صرف مرتبات شهر يناير

في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية الصرف، قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات يناير 2025 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 22 يناير 2025، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام، حيث خصصت الوزارة ثلاث أيام أخرى لصرف مستحقات المتأخرات الخاصة بالعاملين.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

أهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الحكومية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدةً أن الرواتب ستكون متاحة اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة حكومية، وتأتي هذه الإرشادات في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات وتفادي الازدحام في مراكز الصرف.

جدول مواعيد صرف مرتبات يناير 2025

- 22 يناير 2025: سيتم صرف المرتبات للعاملين في الهيئات والوزارات التالية:

"مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل."

- 23 يناير 2025: سيتم صرف المرتبات للعاملين في الوزارات التالية:

"التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات."

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور

أماكن صرف مرتبات يناير 2025

يمكن للمواطنين العاملين في الدولة صرف مرتبات يناير 2025 من خلال عدة أماكن مخصصة لهذا الغرض، وهي:

- ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في مختلف الأماكن.

- فروع البنوك المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- مكاتب البريد المصري.

جدول الحد الأدنى للأجور لشهر يناير 2025

وفقًا للجدول المحدد، يبدأ الحد الأدنى للأجور في يناير 2025 من 6.000 جنيه شهريًا، ويختلف بحسب الدرجة الوظيفية، كالتالي:

- الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه

- الدرجة العالية: 10.200 جنيه

- درجة المدير العام: 9.200 جنيه

- الدرجة الأولى: 8.200 جنيه

ديق - الدرجة الثانية: 8.000 جنيه

- الدرجة الثالثة: 7.500 جنيه

- الدرجة الرابعة: 7.000 جنيه

- الدرجة الخامسة: 6.500 جنيه

- الدرجة السادسة: 6.000 جنيه