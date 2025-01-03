قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم 3-1-2025
زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون
بعد توقف 13 عاما.. الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى سوريا
سعر الذهب اليوم 3-1-2025
فلايت رادار: تتبعنا 80 مليون طائرة في الأجواء خلال 2024
إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل وإصابة العشرات| فيديو
الزمالك: فريق الاسكاوتنج اعترض على بعض الصفقات المحلية بطلب جوميز
وظائف شاغرة بالخدمات الجوية لمصر للطيران
أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب تشيلي
تحطم طائرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
اندلاع حريق داخل مبنى تجاري في سموحة بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون

زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون
زيادة المرتبات 2025.. الموعد والنسبة المقررة وفقا للقانون
عبدالعزيز جمال
×

يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات 2025 ، حيث بدأ عام 2025 ليحمل بشرى سارة للملايين من الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث أكدت مصادر حكومية أن المرتبات والأجور ستشهد زيادات لصالح أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص. 

هذه الزيادة جاءت تماشياً مع التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى توفير حماية اجتماعية للمواطنين المصريين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات المحلية.

موعد زيادة المرتبات 2025

تفاصيل زيادة المرتبات 2025

من المتوقع أن تكون الزيادة حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، وقد تشمل الزيادة العلاوات الدورية والعلاوة الاستثنائية، إلى جانب زيادة حوافز غلاء المعيشة.

تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور:

منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات، كان أبرزها:

  1. 2017: رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه.
  2. 2019: زيادة الحد الأدنى من 1400 إلى 2000 جنيه.
  3. 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.
  4. أبريل 2022: زيادة من 2400 إلى 2700 جنيه.
  5. أكتوبر 2022: زيادة من 2700 إلى 3000 جنيه.
  6. سبتمبر 2023: رفع من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة.
  7. مارس 2024: زيادة من 4000 إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة.

موعد صرف الزيادة

من المنتظر أن تبدأ زيادة المرتبات 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة، ومن المتوقع تبكير صرف العلاوات في مارس 2024، ، كما أن الزيادة الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص ستكون في يوليو 2025، مما يوفر الدعم المادي للمواطنين.

تعد زيادة المرتبات 2025 بمثابة خطوة هامة نحو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتأتي في توقيت حساس يستدعي دعم الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص في 2025

ستشهد مرتبات العاملين في القطاع الخاص أيضًا زيادات بناء على نصوص قانون العمل 12 لسنة 2003، الزيادة ستشمل صرف العلاوة الدورية المستحقة في 1 يوليو 2025، ما سيؤدي إلى تجاوز الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه، بزيادة تتماشى مع قوانين المجلس القومي للأجور.

موعد زيادة المرتبات 2025

موعد زيادة المرتبات رسميا وفقا للقانون

تُمنح العلاوة الدورية المقبلة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين سيحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على زيادة قدرها 10%، لكن وفق تعديل جديد جرى تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لعام 2024، إذ أصبحت العلاوة مُستحقة في الأول من مارس 2024، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون و 15% لغير المخاطبين.

المرتبات زيادة المرتبات 2025 موعد زيادة المرتبات 2025 تفاصيل زيادة المرتبات 2025 موعد صرف الزيادة في المرتبات موعد زيادة المرتبات رسميا وفقا للقانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

العمرة

غرامة 500 ريال.. السعودية تعلن ضوابط جديدة بشأن تأشيرة العمرة

مي فاروق ونجلها

ابنها في ضهرها.. لحظة عقد قران مي فاروق ومحمد العمروسي

قطارات السكك الحديدية

تذاكر جميع القطارات | إعلان رسمي من السكة الحديد

رمضان صبحي

مفاجأة بشأن رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز.. وهذه وجهته المقبلة

تشييع جثامين شباب المنوفية

3 نعوش .. قرية بأكملها تودع شباب خرجوا للعمل في المنوفية

الداخلية

حقيقة سقوط صاروخ فى أرض زراعية بأسوان .. الداخلية تكشف التفاصيل

وظائف السكة الحديد الجديدة 2025

عددها 1098.. تفاصيل وظائف السكة الحديد الجديدة 2025 .. والتقديم من هذا اللينك

ترشيحاتنا

سعر الدولار

سعر أعلى دولار في السوق الرسمية اليوم 3-1-2025

السجل التجاري

كيفية استخراج السجل التجاري.. دليل مبسط لخدمة رواد الأعمال

اسعار الدواجن

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

بالصور

شفاف بدون بطانة.. فستان آمال ماهر قبل وبعد التعديل يضعها في مأزق

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

لبسها كله هدايا.. أبرز اطلالات سلمى أبو ضيف المثيرة للجدل

سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف

بفرن البوتاجاز.. طريقة عمل الفطير المشلتت في البيت

الفطير المشلتت
الفطير المشلتت
الفطير المشلتت

بيظبط الهرمونات .. فوائد غير متوقعة لتناول السمسم بانتظام

السمسم
السمسم
السمسم

فيديو

أحمد مالك وهدى المفتي

اتخطبوا؟ .. أحمد مالك يأمر هدى المفتي بـ"ترويق" الشقة لوالدته

ياسمين فتح الله

تعليمات مهمة .. أشياء ممنوع اصطحابها في لجان امتحانات نصف العام

ياسمين فتح الله

آخر موعد سداد حج الجمعيات الأهلية وأسعار هذا العام

اغرب نصيحه بعد الجواز

يا تعيش راجل يا تعيش سعيد.. مصطفى شعبان يكشف عن أغرب نصيحة له بعد الجواز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد