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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

كسر حاجز الـ 3200 .. أسعار الذهب اليوم الجمعة

أسعار الذهب
أسعار الذهب
أمينة الدسوقي
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يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة  أسعار الذهب  على مدار تعاملاتها اليومية خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة، كما أن البعض الآخر يتجه لشراء الذهب من أجل الاستثمار.

وتعد  أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء فى ظل تراجع الأسعار حيث كسر عيار 18 حاجز الـ 3250 ليسجل اليوم 3201 جنيه للجرام.

ويعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق، كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذا آمنا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب اليوم 

وبلغت أسعار الذهب اليوم فى محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:- 

- سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 بعد التحديث الصباحي 4268.5 جنيها للشراء، وللبيع 4297.25 جنيهًا.

- فيما وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى 3735  جنيهًا للشراء، وللبيع 3760 جنيهًا.

- كما يبلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 حوالي 3201.5 جنيه للشراء، وللبيع 3222.75 جنيه.

- فيما سجل عيار 14 حوالى 2490 جنيهًا للشراء، وللبيع 2506.75 جنيه.

- وسجل سعر الجنيه الذهب 29880 جنيهًا للشراء، وللبيع 30080 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوي العالمي ينتعش الذهب مع انخفاض أسعار الفائدة، وهو أداة للتحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

وأكدت بيانات صدرت أمس الخميس قوة سوق العمل بالولايات المتحدة مع انخفاض طلبات البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي، ما يشير إلى الحد الأدنى من عمليات التسريح مع اقتراب عام 2024 من نهايته.

وأجرى البنك المركزي الأمريكي خفضا ثالثا على التوالي لأسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه يتوقع الآن خفضين فقط في عام 2025، مشيرا إلى متانة الاقتصاد وسوق العمل.

ويتوقع المتعاملون أن يتخذ المركزي الأمريكي نهجا مدروسا وحذرا بشأن خفض الفائدة نظرا لاستمرار التضخم مرتفعا عن هدف البنك عند اثنين بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.54 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 923.09 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 909.74 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

أسعار الذهب سعر الذهب بالمصنعية الذهب أسعار الذهب عالميا

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