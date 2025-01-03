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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

الصحة توضح مدة الشفاء من نزلات البرد

منشور الوزارة
منشور الوزارة
عبدالصمد ماهر
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 نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من  المعلومات المهمة حول نزلات البرد والإنفلونزا وطرق الوقاية منها . 

 وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه يتم  الشفاء  نزلات البرد ، خلال 3 أيام من تاريخ لإصابة من الالتزام بشرب السوائل الدافئة  والراحة التامة ، مع استشارة الطبيب لمعرفة العلاج المناسب لحالتك

يبحث الكثير عن أطعمة تحميهم من الإصابة بنزلات البرد وتقوم بتقوية مناعتهم وكشف موقع هيلثي عن قائمة الأطعمة التي تقوم بهذه المهام وهي :

الجوافة:

فاكهة الجوافة تحتوي على فيتامين سي، وفيتامين أ، والألياف الغذائية، والبوتاسيوم، والنحاس، والمغنيسيوم، وتعتبر الجوافة من الفواكه المعروفة بقيمتها الغذائية العالية وتساهم في تقوية المناعة وتحمي من نزلات البرد.

البرتقال:

قد تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول فيتامين سي المتواجد بكثرة في البرتقال والليمون، يعمل على تقوية جهاز المناعة عند ظهور البرد يتعافى الشخص بشكل أسرع من غيره، ويسهّل عملية التعافي من اي دور برد .

العسل:

أثبتت الدراسات أن العسل يلعب دورا فعالا في تعزيز الجهاز المناعي لجسم الإنسان كما يمنحه الدفء والطاقة، وينصح الخبراء بتناول العسل لاحتوائه على مضادات الأكسدة ومقاوم للعديد من أنواع البكتيريا.


الثوم:

من المعروف أن الثوم  يساعد في الوقاية من نزلات البرد لاحتواءه على مركب الأليسين، الذي يزيد المناعة، بالإضافة لكونه يمتلك مجموعة من الخصائص المضادة للبكتيريا، وهناك كبسولات متوفرة بخلاصة الثوم يمكن تناولها، ولكن الثوم الطازج هو الأفضل للحماية من نزلات البرد .

زنجبيل :

كشفت دراسة علمية نشرت في  المجلة الدولية للطب الوقائي أن مستخلص الزنجبيل يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات مثل جينجيرول وشوجول وبارادول وزينجيرون وتعمل هذه المكونات النشطة وغيرها في الزنجبيل على تعزيز المناعة ومكافحة نزلات البرد الشائعة.

ماء


من أبسط علاج لنزلات البرد الشائعة، ولكن لا تقلل من أهمية ذلك
حيث يعد الترطيب الكافي المفتاح لمنع الجفاف وتخفيف هذا الاحتقان المزعج.

فالجفاف قد يجعل نزلات البرد أسوأ ومن الصعب علاجه إلا بعد مرور وقت أطول .

ولذلك ينصح الأطباء بضرورة شرب ما لا يقل عن ثماني أونصات من الماء كل ساعتين ويعد هذا أحد أبسط وأهم علاجات نزلات البرد في الصدر والرأس.

وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان نزلات البرد البرد الشفاء السوائل الدافئة الأطعمة

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