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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

أطعمة تعالج نزلات البرد وتحمى من تقلبات الطقس

نزلات البرد
نزلات البرد
اسماء محمد
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يعانى عدد كبير من الأشخاص من نزلات البرد خلال هذا التوقيت من كل عام بسبب موجات الطقس الباردة والتقلبات الجوية.

ووفقا لما جاء في موقع draxe نكشف لكم أهم الأطعمة التي تساعد في علاج نزلات البرد.


مرق العظام حساء الدجاج
يحتوي مرق العظام على أحماض أمينية ومعادن تدعم المناعة بشكل طبيعي وفي الواقع، أظهرت الأبحاث أن حساء الدجاج هو علاج كلاسيكي لنزلات البرد لسبب وجيه للغاية فهو في الواقع يتمتع بنشاط طبي مفيد وخصائص مضاد للالتهابات.

بالإضافة إلى ذلك، باعتباره سائلاً ساخناً، فهو خيار ممتاز لطرد المخاط المتراكم وتناول الحساء المصنوع من مرق العظام الحقيقي - مثل مرق عظام الدجاج أو مرق عظام البقر - والخضراوات المضادة للالتهابات .

ماء


ربما يكون هذا أبسط علاج لنزلات البرد الشائعة، ولكن لا تقلل من أهمية ذلك.

يعد الترطيب الكافي المفتاح لمنع الجفاف وتخفيف هذا الاحتقان المزعج. فالجفاف قد يجعل نزلات البرد أسوأ.

حاول شرب ما لا يقل عن ثماني أونصات من الماء كل ساعتين. يعد هذا أحد أبسط وأهم علاجات نزلات البرد في الصدر والرأس.

الماء الساخن مع الليمون والعسل والقرفة


هذا مزيج رائع يمكن أن يساعد في منع تراكم المخاط مع الحفاظ على ترطيبك أيضًا.

لقد ثبت أن العسل يعمل بنفس فعالية المكونات الموجودة عادة في أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية، كما أنه يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي.
الغذائية، يعد الليمون من أكثر العلاجات الطبيعية شيوعًا لنزلات البرد، في حين تعد القرفة طريقة أخرى مثبتة للمساعدة في التخلص من نزلات البرد الشائعة أو منعها بالاضافة إلى أن الأبحاث تُظهر أن العسل والقرفة معًا يمكن أن يعززا تأثيراتهما الصحية.

جرّب هذا المشروب اللذيذ المضاد لنزلات البرد ليلاً للمساعدة في تخفيف أعراض البرد، وخاصة السعال  وهو أيضًا أحد العلاجات المنزلية الهندية الكلاسيكية لنزلات البرد.

زنجبيل


كشفت دراسة علمية نشرت في  المجلة الدولية للطب الوقائي أن مستخلص الزنجبيل يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات مثل جينجيرول وشوجول وبارادول وزينجيرون وتعمل هذه المكونات النشطة وغيرها في الزنجبيل على تعزيز المناعة ومكافحة نزلات البرد الشائعة.

حاول صنع شاي الزنجبيل وإضافة العسل الخام لتخفيف التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال.

ثوم


يمكن أن يساعد الثوم حقًا في تعزيز وظيفة المناعة بفضل خصائصه المضادة للفيروسات والفطريات والبكتيريا، والتي غالبًا ما تُعزى إلى مركب يحتوي عليه يسمى الأليسين.

نزلات البرد التقلبات الجوية تعالج نزلات البرد أطعمة تعالج نزلات البرد

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