أول حالة إصابة فى مصر .. احترس هذه مضاعفات مرض VEXAS

أعلنت وزارة الصحة ، خلال الأيام الماضية، عن ظهور أول حالة إصابة بمتلازمة VEXAS فى مصر وهى لمريض سبعيني، وهو مرض نادر وغريب لا يعرفه الكثيرون .. فما هو هذا المرض؟ وما مخاطر إهمال علاجه؟

تعد متلازمة VEXAS من الأمراض المناعية النادرة التى تهدد مختلف الأعمار وتصيب أجزاء متعددة من الجسم فى مقدمتها الغضاريف كالأنف والأذن والخصيتين والدم والنخاع والرئتين والمفاصل والأوعية الدموية .

ولايوجد حتى الآن طريقة محددة للوقاية من متلازمة VEXAS ولكن تم معرفة سببها بأنها اضطراب جيني يحدث خلل فى الجهاز المناعي ويجعله يهاجم نفسه.

تتسبب طفرة جينية في جين UBA1 في الإصابة بمتلازمة VEXAS، و الطفرات الجينية هي تغيرات في تسلسل الحمض النووي تحدث أثناء انقسام الخلايا عندما تصنع خلاياك نسخًا من نفسها و إذا كان جزء من تسلسل الحمض النووي في المكان الخطأ، أو لم يكن كاملاً أو تالفًا، فقد تعاني من أعراض حالة وراثية.

ووفقا لما جاء فى موقع clevelandclinic نكشف لكم أهم مضاعفات متلازمة فيكساس VEXAS بعد ظهورها فى مصر.

مضاعفات VEXAS





إذا أثر الالتهاب الناتج عن متلازمة VEXAS على نخاع العظم، فقد يعاني المصاب بها من فشل نخاع العظم والذي يمكن أن يكون قاتلاً.

كما أن الإصابة بمتلازمة VEXAS قد تجعلك أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية أخرى خاصة عند التأخر فى اكتشافها أو علاجها حيث تتطور الأعراض بشكل شرس وتسبب مضاعفات عديدة تختلف حسب مكان الالتهاب والإصابة بمتلازمة فيكساس.

وإليكم أهم مضاعفات متلازمة VEXAS التى تهدد مختلف حالات الإصابة، وهى:

سرطان الدم .

التهاب عضل القلب .

فقر الدم .

التهاب الجلد الحاد .

التهاب الغضروف (تورم الغضروف).

التهاب الأوعية الدموية .

التهاب المفاصل الشديد .

الخثار الوريدي العميق (DVT) .

التهاب القولون الشديد .