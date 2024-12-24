خلي بالك على أولادك.. أسباب انتشار نزلات البرد والكحة

انتشار نزلات البرد في فصل الشتاء يعود إلى عدة عوامل بيئية وسلوكية، ومنها:

1. درجات الحرارة المنخفضة:

البرودة تُضعف جهاز المناعة لدى بعض الأشخاص، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات.

الفيروسات المُسببة لنزلات البرد (مثل فيروس الأنف "Rhinovirus") تزدهر في الأجواء الباردة والجافة.

2. الازدحام داخل الأماكن المغلقة:

بسبب برودة الطقس، يميل الناس إلى التجمع في أماكن مغلقة وغير جيدة التهوية، مما يزيد من احتمالية انتقال الفيروسات.

3. قلة التعرض لأشعة الشمس:

يؤدي نقص أشعة الشمس في الشتاء إلى انخفاض مستويات فيتامين "د"، وهو عنصر مهم لدعم جهاز المناعة.



أما العلاقة بين الكحول ونزلات البرد:

الكحول لا يسبب نزلات البرد مباشرة، ولكنه قد يساهم في إضعاف جهاز المناعة إذا تم استهلاكه بكثرة.

شرب الكحول يُضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية.

من جهة أخرى، هناك اعتقاد خاطئ بأن الكحول يقتل الفيروسات، ولكن هذا غير صحيح عند شربه؛ الكحول يُستخدم فقط كمطهر على الأسطح.



للوقاية من نزلات البرد:

غسل اليدين بانتظام.

الحفاظ على التهوية الجيدة في الأماكن المغلقة.

تناول غذاء متوازن لدعم المناعة.

تجنب الإفراط في شرب الكحول.