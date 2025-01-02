المرتبات هتزيد.. مصطفى بكري يكشف مفاجآت سارة للمصريين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن “خونة الوطن بيراهنوا على الأزمة الاقتصادية هو مين معندهوش أزمة، بلدنا دفعت السنة دي 39 مليار دولار فوائد ديون، هنعدي والله هنعدي، وإن شاء الله المقبل أفضل والرواتب ستزيد”.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه على الرغم من الضغوط التي تواجهها مصر، إلا أنها محافظة على مواقفها وثوابتها، مؤكدا أن مصر قوية بقيادتها وشعبها.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن “الشعب المصري من تراب الأرض الطيبة يموت بس بلده تعيش يجوع بس ميهدش ويبقى عميل وبقول لكل خائن انتوا اتكشفتوا واتعرفتوا وكل يوم بنكشفكم اكتر”.

