مصر أكتوبر يحذر من حروب الشائعات ويؤكد ضرورة مواجهتها بسلاح الوعي

أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نموذجًا متميزًا يركز على تمكين الشباب في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة. وأضاف أن تمكين الشباب لم يكن ليحدث لولا وجود إرادة سياسية قوية قادرة على دعم الشباب بالتأهيل والتمكين.

وأشار خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز" إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق التمكين الفعلي للشباب، وهو ما أصبح واضحًا من خلال تولي عدد كبير منهم مناصب قيادية على مستوى الحكومة والمحافظات والمجالس النيابية.

وأضاف أن حزب مصر أكتوبر لديه خطة طموحة تستهدف افتتاح عدد من الأمانات، من بينها أمانة الشرقية، وأمانة الدقهلية، وأمانة أخرى في كفر الشيخ سيتم افتتاحها قريبًا. وأوضح أن العمل جارٍ على تطوير الهيكل الداخلي للحزب من خلال تشكيل الأمانات النوعية والجغرافية على المستويين المركزي والمحلي.

وحذر أحمد حلمي من حرب الشائعات، مشيرًا إلى أنها تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الشباب، حيث تؤثر بشكل كبير على ثقة الشباب في الدولة ومؤسساتها. كما حذر من مخاطر الإرهاب الفكري وتأثيره السلبي على أمن المجتمع.

وقال: "نتصدى للشائعات من خلال الحقائق والتوعية، ولا بد من إعداد شباب مدرب على أساليب التفكير النقدي، وأن يكون على دراية كاملة بآليات الرصد السياسي وتحليل المشكلات والرد عليها. وبالتالي، فإن أهم أسلحة مواجهة الشائعات هو سلاح الوعي".