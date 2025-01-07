أخبار السيارات.. فبريكا "أوتوماتيك" بـ 200 ألف جنيه.. اختراع كوري يغير مستقبل السيارات.. نيسان صني 2025 أعلى فئة "كسر زيرو"

نشر موقع صدى البلد مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية.

بتكنولوجيا الإطفاء الذاتي.. اختراع كوري يغير مستقبل السيارات

استخدم باحثون كوريون نوعاً مبتكراً من بطاريات الكهربائية "الليثيوم"، حيث قاموا بتطويرها لتكون قادرة على إطفاء حرائقها بشكل ذاتي، بعد أن اثارت حالات اشتعال البطاريات الكهربائية مخاوف الكثير خلال الفترات الماضية.

سيارة فبريكا "أوتوماتيك" بـ 200 ألف جنيه | سوق المستعمل

تعد السيارة دايو ليجانزا واحدة من أقوى السيارات الكورية الجنوبية التي طرحت في مصر، واشتهرت السيارة في الشارع المصري بتصميم السيدان المميز، مع مقصورتها الأنيقة، بالاضافة إلى الأداء القوي للمحرك صاحب الـ 2000 سي سي.

نيسان صني 2025 أعلى فئة "كسر زيرو" بأرخص سعر

استطاعت السيارة نيسان صني أن تحقق شعبية كبيرة في الشارع المصري، باختلاف اجيالها التي قدمت محليًا، نسبة إلى العديد من المقاومات إلى جانب الاعتمادية والتصميم العائلي من فئة السيدان، إضافة إلى السعر المناسب.

مواصفات سيارة مازدا 3 موديل 2025 وسعرها عالميًا .. صور

تواصل سيارة مازدا 3 من تعزيز تواجدها في السوق العالمي، بعد طرح موديلات 2025، والتي احتفظت بنفس التكنولوجيا والتصميم المقدم منذ 2019، ولكن مع بعض التغييرات من حيث المزايا والأداء، مع مفهوم السيدان الأقرب للرياضي.

أكثر 5 سيارات سيدان مبيعا في 2024.. تفاصيل وأسعار

كشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن مبيعات السيارات الصغيرة في السوق المصري خلال علام 2024، وتحديدًا في الفترة بين يناير ونوفمبر.

الصانع الصيني يخطو بقوة.. ارتفاعات مبيعات BYD بقيمة 14.3%

سجلت بي واي دي الصينية ارتفاعًا غير مسبوق في مبيعاتها خلال العام الماضي 2024، حيث ارتفعت بقيمة قدرها 14.3% فيما يعادل 4.27 مليون سيارة، على عكس العام الماضي والتي سجلت 3 مليون سيارة.