الصانع الصيني يخطو بقوة.. ارتفاعات مبيعات BYD بقيمة 14.3%

سجلت بي واي دي الصينية ارتفاعًا غير مسبوق في مبيعاتها خلال العام الماضي 2024، حيث ارتفعت بقيمة قدرها 14.3% فيما يعادل 4.27 مليون سيارة، على عكس العام الماضي والتي سجلت 3 مليون سيارة.

واستطاعت السيارات الكهربائية أن تحصل على نصيب الأسد من حجم المبيعات، بنسبة 12% إلى 1.76 مليون سيارة، بالاضافة إلى نسبة 72.8% إلى 2.48 مليون سيارة للاصدارات التي تعتمد على التقنية الهجينة.

مبيعات قوية للصانع الصيني في مجال السيارات والبطاريات الكهربائية

مثلت مبيعات بي واي دي خارج الصين بحوالي نصف مليون سيارة، بينما تستحوذ على مبيعات بنسبة كبيرة داخل السوق الصينية، كما تعزز من تواجدها بقوة في مجال صناعة البطاريات الكهربائية، مع شراكة مبيعات مع تويوتا ونيو، حيث تأتي BYD كثاني أكبر مورد ومصنع للبطاريات في الصين.

وتشير التوقعات أن بي واي دي تفوقت على هوندا وفورد خلال عام 2024 الماضي، لتحقق المركز السادس احد أكبر شركات السيارات في العالم مبيعاً، حيث لم تكشف الشركات الاخرى عن نسب المبيعات، ولكن استطاعت BYD كسر ارقامها القياسية بعد بيع 509,440 سيارة في ديسمبر 2024.