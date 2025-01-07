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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

سوريا.. دمشق تستقبل سفينتان لتوليد 800 ميجا وات من الكهرباء

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
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أفادت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا بأن دمشق ستستقبل سفينتان لتوليد 800 ميجا وات من الكهرباء من تركيا وقطر، مشيرة إلي ان ذلك يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في سوريا.

ونقلت وكالة النباء السورية سانا؛ عن مدير المؤسسة المهندس خالد ابو دي قوله ان العمل جار حالياً لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين.

وأشار إلي انه سيتم مد ‏خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل ليتم وصلها على الشبكة الكهربائية.

ولفت الي أن حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط الربط الكهربائي خلال فترة نظام بشار الأسد كبيرة جداً، مؤكدا سعي المؤسسة لإعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.

سوريا تركيا الكهرباء قطر

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