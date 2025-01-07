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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

إقلاع طائرة من مطار دمشق إلى الشارقة على متنها 145 سوريا

مطار دمشق
مطار دمشق
البهى عمرو
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عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بإقلاع أول طائرة سورية من مطار دمشق إلى الشارقة على متنها 145 مسافرا سوريًا.

كما أفادت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا بأن دمشق ستستقبل سفينتين لتوليد 800 ميجا وات من الكهرباء من تركيا وقطر، مشيرة إلي أن ذلك يعادل نصف ما يتم توليده حالياً في سوريا.

ونقلت وكالة النباء السورية سانا؛ عن مدير المؤسسة المهندس خالد ابو دي قوله إن العمل جار حالياً لتأمين ‏خطوط نقل لاستقبال التيار الكهربائي من مكان رسو السفينتين.

وأشار إلى أنه سيتم مد ‏خطوط نقل كهرباء منها إلى أقرب محطة تحويل؛ ليتم وصلها على الشبكة الكهربائية.

ولفت إلى أن حجم الأضرار التي تعرضت لها محطات التوليد والتحويل وخطوط الربط الكهربائي خلال فترة نظام بشار الأسد كبيرة جداً، مؤكدا سعي المؤسسة لإعادة تأهيل محطات التوليد وخطوط النقل لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة.

دمشق مطار دمشق طائرة سورية

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