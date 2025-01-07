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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات لم يسبق لها مثيل.. منافس شرس من فيفو يغزو الأسواق

هاتف Vivo X200S
هاتف Vivo X200S
لمياء الياسين
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إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف Vivo X200S، والذي يأتي بالعديد من المواصفات العصرية أبرزها  الجزء الخلفي  والذي يحتوي على وحدة كاميرا دائرية كبيرة محاطة بلوحة زجاجية وإطار معدني.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف  Vivo X200S بتصنيف IP لمقاومة الماء والغبار من أجل حماية أفضل ضد العناصر الطبيعية. 

لا يُعرف الكثير عن هذا الهاتف، ولكن من الممكن أن يأتي هاتف Vivo X200S بتغييرات كبيرة في التصميم. 

وقد يشمل هذا إعادة تصميم حلقة العدسة المحيطة بالكاميرات الخلفية.

مواصفات هاتف  Vivo X200S  

مواصفات هاتف  Vivo X200S  

كشفت التسريبات الأولى عن مجموعة من المواصفات الرئيسية مثل الشاشة، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.67 بوصة وبدقة 1.5K ومعدل تحديث مرتفع أيضًا.

لذلك قد يكون هذا الهاتف أكثر توافقًا مع هاتف X200 الأساسي، ومن المتوقع  أن يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية في الشاشة أيضًا.

ووفقًا للتسريبات، فإن هاتف Vivo X200S مزود بشريحة Dimensity 9400 Plus ومن المتوقع أن يأتي هاتف Vivo X200S بإعداد كاميرا ثلاثية قد تتضمن كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى عدسة مقربة وعدسة بزاوية عريضة للغاية ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الإصدار سيأتي مع عدسات Zeiss مثل الهواتف الذكية الأخرى من سلسلة X200 وحتى الآن، لا يزال الجدول الزمني لإطلاق هاتف Vivo X200s غير واضح. 

ومع ذلك، قد تطلق العلامة التجارية الهاتف بعد حوالي ستة أشهر من إطلاق X200، والذي تم الكشف عنه لأول مرة في أكتوبر 2024. 

لذلك قد يصل كطراز رائد مع تحديث منتصف الدورة حوالي أبريل 2025، ولا يزال هذا تكهنًا في الوقت الحالي.

الهواتف الذكية هاتف العلامة التجارية شاشة OLED هاتف Vivo X200S

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