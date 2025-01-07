حركة فتح: نثمن الدور المصري في دعم الفلسطينيين ومنع تنفيذ مخططات الاحتـلال

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن متحدث حركة فتح، قال نناشد العالم الضغط على حكومة الاحـ.ـتلال لوقف المـ.ـجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، ونثمن الدور المصري في دعم الفلسطينيين ومنع الاحتـ.ـلال من تنفيذ مخططاته.

وحذرت وزارة الصحة في غزة مجددا من كارثة حقيقية تعصف بالمستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية وحضانات الاطفال في كافة المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في قطاع غزة.

وقالت الصحة في غزة في بيان: لا يتوفر مخزون وقود في المستشفيات بسبب السياسة التقطيرية التي يتبعها الاحتلال في إدخال الوقود منذ بداية الحرب.

وأضاف البيان:" الاحتلال يجبر قوافل المساعدات بما فيها سيارات الوقود على سلوك طرق مليئة باللصوص وقطاع الطرق لسرقتها تحت حمايته.

وتابعت الصحة : " سرقة آخر شحنة من الوقود يوم أمس كانت بطريقها إلى المستشفيات من خلال مؤسسات أممية.

وختمت: "نكرر مناشدتنا لكافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود وتأمينه لتشغيل المولدات في المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة