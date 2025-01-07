احتفال عيد الميلاد بالعاشر من رمضان .. صور

احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم ورئيس الملائكة ميخائيل للأقباط الكاثوليك، بالعاشر من رمضان، بعيد الميلاد المجيد.

قداس عيد الميلاد

ترأس القداس الإلهي الأب جوفاني قاصد خير، والأب جوزيف زكريا، راعيا الكنيسة، ودارت عظة الذبيحة الإلهية حول كلمة القديس أثناسيوس الرسولي عن التجسد: أخذ ما لنا وأعطانا ما له، فإن الرب يسوع المسيح بتجسده أخذ طبيعتنا البشرية بكل ما فيها ما خلا الخطية، فقد شاركنا في كل ظروف حياتنا الصعبة والمبهجة.

وفي المقابل، أعطانا المشاركة في طبيعته الإلهية، لذا بتجسد الرب يسوع المسيح يدعونا الله، لأن نكون قديسين كما هو قدوس كاملين كما هو كامل. هذا هو سر التجسد. هذا هو ما يجعلنا نرجو في شخص ربنا يسوع المسيح.

واستقبلت الكنيسة المهنئين بعيد الميلاد المجيد، وهم: فضيلة الشيخ سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فضيلة الشيخ شحاتة، رئيس إدارة الأزهر التعليميه بالعاشر من رمضان،، السيد عاطف محفوظ، أمين شؤون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن.