أبرز حالات الطلاق والزواج في الوسط الفني خلال أول أسبوع من 2025

شهد الأسبوع الأول من عام 2025 العديد من حالات الزواج والطلاق، في المقابل، برزت حالات طلاق لافتة بعد زيجات استمرت لسنوات أو بضعة أشهر فقط، حيث قرر الأزواج الانفصال وبدء حياة جديدة بعيدًا عن بعضهم، تلك الأحداث عكست مزيجًا من البدايات والنهايات التي كانت السمة الأبرز لهذا الأسبوع .

وفي هذا التقرير سنبرز اهم حالات الزواج والطلاق في اول أسبوع من ٢٠٢٥:



زواج محمد العمروسي ومي فاروق

شهد الأسبوع الأول من عام 2025 احتفال الفنان محمد العمروسي بزفافه على الفنانة مي فاروق، وذلك في حفل كبير أقيم بأحد الفنادق المطلة على نهر النيل. الحفل جاء بعد خطوبة استمرت قرابة عام، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، منهم شريف منير، شذى، عزيز الشافعي، هلا رشدي، حميد الشاعري، مصطفى قمر، إيهاب توفيق، يوسف الشريف، أحمد الشامي، منى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الموزع توما، منال سلامة، هبة عبد الحكيم، وعد البحري، الفنانة وعد السعودية، ريهام عبد الحكيم، المطربة سوما، محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، دنيا المصري، حمزة العيلي، ومحمد رضوان.





نجمة مسرح مصر سارة درزاوي

احتفلت الفنانة سارة درزاوي، نجمة “مسرح مصر”، بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني في الأيام الأولى من عام 2025. أقيم الحفل في القلعة بحضور الأهل والأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الوسط الفني، على رأسهم أشرف عبد الباقي، هشام إسماعيل، محمود الليثي، مصطفى بسيط، حامد الشراب، ومحمد توب.

جاء هذا الزواج بعد خطوبة استمرت 4 سنوات، حيث أعلنت سارة خطوبتها في نوفمبر 2020، عندما نشرت صور الاحتفال بمنزلها على حسابها الرسمي بموقع إنستغرام وعلقت: “أخيرا عملتها.. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه”.





انفصال رنا سماحة وسامر أبو طالب

أعلنت الفنانة رنا سماحة انفصالها رسمياً عن زوجها الملحن سامر أبو طالب في الأيام الأولى من العام الجديد، بعد سنوات من الزواج أثمرت عن طفل يبلغ من العمر ست سنوات. ورغم أن أنباء الانفصال قد تسربت نهاية عام 2024، إلا أن الإعلان الرسمي جاء في بداية عام 2025.





انفصال بتول الحداد بعد 5 أشهر زواج

كشفت الفنانة بتول الحداد عبر خاصية “الستوري” على حسابها على إنستغرام عن انفصالها عن زوجها المنتج مصطفى الغازولي، وذلك بعد زواج استمر أكثر من ستة أشهر. كتبت بتول: “تم الانفصال رسميًا بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغازولي منذ فترة، متمنية له التوفيق في حياته المقبلة”.





زواج مصطفى شعبان

فاجأ الفنان مصطفى شعبان الجمهور بإعلان زواجه رسمياً من هدى الناظر، مديرة أعمال الفنان عمرو دياب السابقة، مع بداية عام 2025. ورغم أن الزواج قد تم العام الماضي، إلا أن مصطفى قرر الإعلان عن الخبر مع بداية العام الجديد، مما جعله يتصدر الترند باعتباره أول فنان يعلن زواجه في 2025.





انفصال حميد الشاعري

كشفت مصادر أن الفنان حميد الشاعري انفصل عن زوجته الكندية صوفيا منذ عامين، بعد زواج استمر لسنوات. صوفيا ظهرت مع حميد في العديد من المناسبات، وكان من أبرز اللحظات التي بقيت في ذاكرة الجمهور فيديو شهير صورته بجانبه وهو يقود السيارة، بينما تغني أغنية “بتحبني”. الطلاق حدث رسمياً قبل عامين، إلا أن حميد لم يعلن الخبر بشكل صريح في حينه.

يُذكر أن حميد سبق له الزواج من فتاة مصرية قبل ارتباطه بصوفيا، إلا أن هذا الزواج انتهى بعد فترة قصيرة.



