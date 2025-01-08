أستاذ علوم سياسية: فكرة العروبة تحتاج مراجعة فكرية وإطارًا جديدًا |فيديو

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن الأحداث التي تمر في المنطقة تمثل مخاطر ولكنها تطرح فرص في نفس الوقت، والتفكير في مفاهيم جديدة تجمع الدول العربية المتبقية بدءا من مفهوم الدولة الوطنية ونرى المساحات المشتركة بين الدول العربية والبناء عليها، منوها بأن الجغرافيا عنصر أساسي في تحديد تهديدات الأمن القومي العربي.

وقال محمد كمال خلال لقاء خاص لبرنامج “المشهد”، عبر فضائية “تن”، أن ما حدث في سوريا نهاية لفكرة القومية العربية الكلاسيكية، ولا يوجد نظام عربي الآن ترفع شعارات الوحدة العربية وشعب واحد من المحيط للخليج،

وأشار كمال إلى أن العديد من الدول العربية بدأت تتبلور فيها فكرة الدولة الوطنية، حيث إن فكرة العروبة تحتاج مراجعة فكرية وإطار جديد.